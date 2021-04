Coronavirus | oggi i nuovi colori | solo 3 regioni dovrebbero restare in rosso Governo al lavoro sulle riaperture di ristoranti e musei

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sarà firmatala nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per i consueti passaggi di colore e cambi di fascia delledeterminati sulla base del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia da. A partire da lunedì 12 aprile l’Italia dovrebbe tingersi per lo più di arancione. Lechelasciare la zona rossa sono Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Tra leche con molta probabilità continueranno a rimanere nella fascia rossa più alta di rischio ci sono invece Campania, Puglia e Valle d’Aosta dove la situazione epidemiologica non permette ancora di procedere con ledi negozi, parrucchieri e centri estetici. Ci sono poi quelle ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 aprile: 13.708 nuovi casi e 627 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 aprile: 17.221 nuovi casi e 487 morti - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Le autorità regionali brasiliane posso vietare le funzioni religiose durante la pandemia di coronavirus che sta uccidendo migl… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le notizie di oggi #9aprile sul Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Zona rossa e zona arancione,nuovo round di colori e regole per arginare la diffusione del. I dati del monitoraggio della cabina di regia, come ogni venerdì, delineano la mappa dell'Italia, divisa in due colori ...... che dispone di cifre ufficiali, finora in Yemen i casi di infezione dasono stati 5. Che cosa voglia dire vivere in Yemenlo spiegano questi dati Onu: da metà marzo 2015, il ...Mario Nosotti, Direttore della Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone del Policlinico di Milano, primo trapianto Covid-19 in Europa. Padrona di casa, la Presidente di AIDO Flavia Petrin, che ...(ANSA) - HONG KONG, 09 APR - Hong Kong ha annunciato di aver richiesto ad AstraZeneca di sospendere la consegna del suo vaccino anti-Covid-19 tra timori di gravi effetti collaterali e preoccupazioni ...