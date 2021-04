Coronavirus Nazionale italiana | si allarga il cluster azzurro | De Rossi ricoverato per Covid-19

Advertising

rtl1025 : ? Daniele #DeRossi ricoverato allo #Spallanzani per #covid. L'ex centrocampista della #Roma, adesso nello staff del… - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Daniele #DeRossi è stato ricoverato nella serata di ieri allo Spallanzani di Roma dopo essere risulta… - Agenzia_Ansa : Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo all'intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapi… - Gianluc21212259 : RT @tvdellosport: ?? ULTIM’ORA Daniele #DeRossi è stato ricoverato nella serata di ieri allo Spallanzani di Roma dopo essere risultato pos… - Syrenaegiziana : RT @you_trend: ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 80 che hanno ricevuto almeno una o entrambe le dosi di vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nazionale

... positivo ale da ieri sera è stato ricoverato all'Ospedale Spallanzani di Roma. Non sembrerebbe in terapia intensiva. L'Istitutodi malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in ...Daniele De Rossi ricoverato in ospedale per Covid. L'ex capitano della Roma , risultato positivo alinsieme ad altri tre membri dello staff dellaitaliana , si trova da ieri all'Ospedale Spallanzani di Roma. Lo riporta Il Tempo , spiegando che i numerosi casi di Covid emersi ...Attraverso una nota ufficiale la UEFA ha comunicato le città che con certezza avranno il pubblico negli stadi per i prossimi Europei ...Molti dei paesi ospitanti avevano già inserito EURO 2020 nella loro strategia nazionale di ripresa ... sanità per adattare lo strumento di valutazione del rischio WHO COVID-19 per EURO 2020. Luoghi ...