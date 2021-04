Coronavirus, Lombardia in arancione da lunedì prossimo (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni a partire dal prossimo 12 aprile la Lombardia tornerà in zona arancione: accolta la richiesta del presidente Fontana. Lombardia in zona arancione dal 12 aprile: si attende l’ufficialità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni a partire dal12 aprile latornerà in zona: accolta la richiesta del presidente Fontana.in zonadal 12 aprile: si attende l’ufficialità su Notizie.it.

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni Da oggi sono aperte le prenotazioni per i cittadini in condizioni di elevata fragilità, non in… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.718 tamponi effettuati, sono 2.569 i nuovi positivi (5,4%). I guariti/dimessi sono 3.866. ??… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120).… - nutellina84 : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni Da oggi sono aperte le prenotazioni per i cittadini in condizioni di elevata fragilità, non in carico… - MauroCapozza : RT @Barbara86764611: I due mesi che sconvolsero la Lombardia -