Coronavirus, l'indice Rt scende a 0,92. Resta elevata l'allerta sulle terapie intensive: 15 Regioni oltre la soglia critica – Il monitoraggio dell'Iss (Di venerdì 9 aprile 2021) scende ancora il valore dell'indice Rt nazionale. Nell'ultima rilevazione dell'Iss il valore si attesta a 0,92, la scorsa settimana era invece a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti: il valore di riferimento è passato da 232 a 185 casi ogni 100 mila abitanti. Sono questi i primi dati emersi dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute circa l'andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia. A confermarlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. «l'indice Rt è in ulteriore miglioramento – ha spiegato il presidente dell'Iss -. È indubitabile che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati».

