Coronavirus, le news. Monitoraggio Iss-Ministero Salute: scende Rt nazionale a 0,92. LIVE (Di venerdì 9 aprile 2021) In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si apprende i due valori più significativi del Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. Il premier a Palazzo Chigi ribadisce l'obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni "e gran parte degli over-75" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si apprende i due valori più significativi delsettimanale Iss-dellache sarà diffuso oggi. Il premier a Palazzo Chigi ribadisce l'obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni "e gran parte degli over-75"

