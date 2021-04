Advertising

repubblica : Coronavirus: viola il coprifuoco nelle Filippine, la polizia gli fa fare 300 'squat'. Morto a 28 anni - vaticannews_it : #9aprile I volti della Misericordia sono anche lo sguardo di un detenuto, di un infermiere, di un disabile, di una… - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - zazoomblog : Coronavirus le news. Bollettino di oggi: 18.938 casi su 362.973 tamponi 718 morti. LIVE - #Coronavirus #news.… - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 18.938 nuovi casi, 718 i decessi. Calano i ricoveri, ma aumenta il tasso di positività:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news

Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi - tamponi è 5,2%. In calo il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Sono secondo quanto si ...(Aggiornamento di Emanuela Longo) BOLLETTINOLOMBARDIA 4 APRILE/ 3.003 casi 74 morti, tasso positività 7,2% DAL 12 APRILE ALLENTAMENTO MISURE Manca solo l'ufficialità ma la Lombardia ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 348.305 casi di positività, 1.488 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.970 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.In questo scenario, un altro punto di svolta è quello rappresentato dalla pandemia da Covid-19. Come in altre specialità mediche, la necessità di proseguire l'attività clinica in un contesto di ...