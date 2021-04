Coronavirus, in Brasile nuovo record di vittime: 4.249 morti in un giorno. La Francia accelera sulle vaccinazioni: 437.000 in 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Brasile nuovo picco di morti, i contagi sono oltre 86.000 Il Brasile ha registrato un nuovo record giornaliero di vittime legate al Covid: nelle ultime 24 ore sono morte 4.249 persone nel Paese, il numero più alto di decessi dall’inizio della pandemia. A darne notizia, il ministero della Sanità brasiliano. I nuovi contagi registrati sono stati invece 86.652. Numeri che portano il bilancio complessivo delle vittime a quota 345.025, a fronte di oltre 13 milioni di casi. Francia Jean Castex EPA/BERTRAND GUAY nuovo record di somministrazioni In un solo giorno sono state somministrate quasi cinquecentomila dosi di vaccino anti-Covid: dopo una partenza a rilento, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021)picco di, i contagi sono oltre 86.000 Ilha registrato ungiornaliero dilegate al Covid: nelle ultime 24 ore sono morte 4.249 persone nel Paese, il numero più alto di decessi dall’inizio della pandemia. A darne notizia, il ministero della Sanità brasiliano. I nuovi contagi registrati sono stati invece 86.652. Numeri che portano il bilancio complessivo dellea quota 345.025, a fronte di oltre 13 milioni di casi.Jean Castex EPA/BERTRAND GUAYdi somministrazioni In un solosono state somministrate quasi cinquecentomila dosi di vaccino anti-Covid: dopo una partenza a rilento, la ...

