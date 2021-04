Coronavirus, il ricalcolo dei dati della Sicilia fa impennare i decessi giornalieri: sono 718, di cui 460 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Il bollettino del 9 aprile L’ultimo bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile segnala un totale di 718 decessi legati al Coronavirus. Il dato particolarmente alto è legato anche alla notifica di 258 decessi arretrati da parte della regione Sicilia, recentemente al centro di uno scandalo per aver truccato i numeri dell’epidemia trasmessi all’Iss. Come specificato da Silvio Brusaferro, i decessi reali delle oggi sono 460. Ieri, 8 aprile, le morti erano state 487, mentre due giorni fa 627. I nuovi casi di Covid-19 sono invece 18.938, a fronte dei +17.221 di ieri e dei +13.708 del 7 aprile. Gli attualmente positivi oggi sono 536.361 (ieri 544.330). La situazione negli ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) Il bollettino del 9 aprile L’ultimo bollettino del MinisteroSalute eProtezione civile segnala un totale di 718legati al. Il dato particolarmente alto è legato anche alla notifica di 258arretrati da parteregione, recentemente al centro di uno scandalo per aver truccato i numeri dell’epidemia trasmessi all’Iss. Come specificato da Silvio Brusaferro, ireali delle oggi460. Ieri, 8 aprile, le morti erano state 487, mentre due giorni fa 627. I nuovi casi di Covid-19invece 18.938, a fronte dei +17.221 di ieri e dei +13.708 del 7 aprile. Gli attualmente positivi oggi536.361 (ieri 544.330). La situazione negli ...

