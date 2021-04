Coronavirus | il bollettino nazionale | 18 938 i nuovi positivi | i decessi sono 718

(Di venerdì 9 aprile 2021), ilIl Ministero della Salute ha reso noti i dati relativi alodierno in merito all’emergenza, con in numeri che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

I dati deldel ministero della Salute di venerdì 9 aprile sulla base dei 362.973 tamponi effettuati Sono 18.938 i nuovi positivi alalle 17 di venerdì 9 aprile e portano il totale, dall'...Sono 18.938 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.221. Sono invece 718 le vittime in un giorno (ieri 487). I tamponi effettuati nella giornata ...La tendenza in Lombardia e nel Paese sembra essere quella di un miglioramento degli indicatori di contagio. Un fattore che cambierà colore alla regione, nella speranza di aver superato il picco della ...VARESE – Oggi in Lombardia, è il Milanese dove si sono registrati più nuovi casi positivi al coronavirus ... Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi ...