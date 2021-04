Coronavirus, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani: risultato positivo dopo il focolaio in Nazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma a causa del Covid. De Rossi è risultato positivo al Coronavirus già la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. E’ stato ricoverato in ospedale ieri sera. Il Covid ha colpito 8 calciatori azzurri: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021)De, l’ex capitano della Roma, ora nello staff dellaitaliana guidata da Roberto Mancini, è statodi Roma a causa del Covid. Dealgià la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. E’ statoin ospedale ieri sera. Il Covid ha colpito 8 calciatori azzurri: Bonucci, Cragno, Florenzi, Verratti, Grifo, Bernardeschi, Sirigu e Pessina. su Il Corriere della Città.

