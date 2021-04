Coronavirus, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani: polmonite (Di venerdì 9 aprile 2021) Focolaio di Coronavirus nella nazionale italiana, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani: polmonite per l’ex centrocampista. (Claudio Villa/Getty Images)L’ex calciatore della Roma e della Nazionale, Daniele De Rossi, 38 anni, si trova ricoverato da ieri sera allo Spallanzani di Roma, specializzato in malattie infettive. Il ricovero dell’assistente tecnico della nazionale guidata da Roberto Mancini si è reso necessario a causa del Covid. La positività dell’ex calciatore nei giorni scorsi. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Daniele De Rossi torna in Nazionale: nello staff con Mancini Infatti, ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Focolaio dinella nazionale italiana,Deper l’ex centrocampista. (Claudio Villa/Getty Images)L’ex calciatore della Roma e della Nazionale,De, 38 anni, si trovada ieri seradi Roma, specializzato in malattie infettive. Il ricovero dell’assistente tecnico della nazionale guidata da Roberto Mancini si è reso necessario a causa del Covid. La positività dell’ex calciatore nei giorni scorsi. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Detorna in Nazionale: nello staff con Mancini Infatti, ...

Advertising

rtl1025 : ? Daniele #DeRossi ricoverato allo #Spallanzani per #covid. L'ex centrocampista della #Roma, adesso nello staff del… - irejdoc1897 : RT @rtl1025: ? Daniele #DeRossi ricoverato allo #Spallanzani per #covid. L'ex centrocampista della #Roma, adesso nello staff della Nazional… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, Daniele De Rossi ricoverato allo Spalanzani per Covid: i dettag… - il_genio10 : RT @Eurosport_IT: Daniele De Rossi ricoverato dopo aver contratto il coronavirus ???? #COVID19 | #DeRossi - Eurosport_IT : Daniele De Rossi ricoverato dopo aver contratto il coronavirus ???? #COVID19 | #DeRossi -