Coronavirus | Crisanti in quarantena a Londra | «Mi controllano una volta al giorno»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Andreasi trova innella sua casa di. «Sul volo c’era un positivo al. Praticamente passerò il mio soginglese rimanendo solo a casa», ha raccontato il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova nel corso di un’intervista a Unda pecora su Radio1 Rai. «Mi è arrivato un messaggio, mi hanno informato sulla presenza di un positivo a bordo. Quindi, passerò 10 giorni qui a casa senza mai uscire e poi ripartirò per l’Italia. Mi? Mi telefonano unaal, ho dovuto scaricare l’app» per la localizzazione. «Il vaccino che ho fatto? Non ha nessun valore qui…», aggiunge. Draghi e i “furbetti del vaccino” Durante ...

