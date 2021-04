Coronavirus, Brusaferro: «L’Italia ha raggiunto il plateau. Ma la discesa dei contagi sarà lenta» (Di venerdì 9 aprile 2021) In Italia l’epidemia di Coronavirus «ha raggiunto un plateau», ma la discesa dei contagi sarà «lenta». Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha riassunto così nel corso della consueta conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute l’andamento settimanale dell’infezione. Nella maggior parte delle regioni, ha aggiunto, l’incidenza dei casi positivi è in calo, ma ce ne sono ancora alcune in cui questo dato è in crescita e non bisogna quindi abbassare la guardia. Entrando nei dettagli l’indice Rt nazionale è in decrescita a 0.92, ma in otto regioni (Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta) supera ancora quota 1, mentre le terapie intensive si stanno stabilizzando sul 41% ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) In Italia l’epidemia di«haun», ma ladei». Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, ha riassunto così nel corso della consueta conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute l’andamento settimanale dell’infezione. Nella maggior parte delle regioni, ha aggiunto, l’incidenza dei casi positivi è in calo, ma ce ne sono ancora alcune in cui questo dato è in crescita e non bisogna quindi abbassare la guardia. Entrando nei dettagli l’indice Rt nazionale è in decrescita a 0.92, ma in otto regioni (Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta) supera ancora quota 1, mentre le terapie intensive si stanno stabilizzando sul 41% ...

