Coronavirus, al GOM salgono a 112 i ricoverati: l'ospedale torna nello "scenario 2" dopo 4 mesi. Il bollettino (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus: la Direzione Aziendale del G.O.M. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si è verificato un decesso. Si tratta di una donna di 80 anni senza altre patologie concomitanti all'infezione da COVID-19 riferite in anamnesi. La Direzione del G.O.M. esprime le più sincere condoglianze ai familiari della signora. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 14.239 (660 nella sola giornata di ieri). Di queste, 9.535 sono prime dosi, 4.704 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri.

