Corea del Nord, Kim lancia l'allarme: 'Crisi come carestia del '90' (Di venerdì 9 aprile 2021) Il leader NordCoreano Kim Jong - un ha chiesto al Partito dei Lavoratori e alla popolazione di prepararsi a intraprendere un'altra 'marcia ardua' per combattere le gravi difficoltà economiche del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Il leaderno Kim Jong - un ha chiesto al Partito dei Lavoratori e alla popolazione di prepararsi a intraprendere un'altra 'marcia ardua' per combattere le gravi difficoltà economiche del ...

Advertising

NicolaPorro : Il mitico Franco Battaglia ci spiega gli ingredienti del successo coreano nel contrasto alla #pandemia. Il confront… - Ileniad_ : RT @oradellafesta: La Corea del Nord Ma il non potrà fermare Giappone, si: tutto questo: #lolchirideefuori #lolchiridefuo… - benjamn_boliche : @Riki24280916 @MevlutCavusoglu Non è un dittatore. Dittatore è il presidente della Corea del Nord - CIAfra73 : @TognazziR Manco in Corea del Nord succedono ste cose - fulviagr : RT @AngeloBonelli1: Licenziato da Arcelor Mittal operaio di 45 anni perché ha messo un post su FB sulla serie tv #SvegliatiAmoreMio con Sab… -