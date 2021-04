Convocati Udinese per il Torino: un big assente per Gotti (Di venerdì 9 aprile 2021) Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera contro il Torino: la lista Luca Gotti ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera contro il Torino. Assenti saranno il già annunciato Bram Nuytinck, gli attaccanti Gerard Deulofeu e Ignacio Pussetto e il lungodegente Mato Jajalo. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Lucaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro il: la lista Lucaha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro il. Assenti saranno il già annunciato Bram Nuytinck, gli attaccanti Gerard Deulofeu e Ignacio Pussetto e il lungodegente Mato Jajalo. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri L'articolo proviene da Calcio News 24.

