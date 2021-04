Convocati Milan per il Parma | tre ritorni per Pioli La lista

Advertising

MilanLiveIT : ?? #Milan - #Pioli ritrova gli attaccanti! Out ancora #Romagnoli e #Calabria! - sportli26181512 : Milan, Mandzukic torna a disposizione 50 giorni dall'ultima volta: Nella lista dei convocati diramata poco fa dal M… - gilnar76 : I convocati di Pioli per Parma #Milan: molti rientri importanti #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - PianetaMilan : - mirko_masella : RT @sportli26181512: Parma-Milan, i convocati di Pioli: tornano Mandzukic, Leao e Diaz: Al Tardini di Parma si gioca la 30° giornata di Ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Milan

Commenta per primo Buone notizie per Stefano Pioli in vista della sfida di domani, alle 18, al Tardini di Parma. I rossoneri, infatti, recuperano dopo lungo tempo Mario Mandzukic, out dal derby di ...Gli indisponibili per Parma -Il tecnico poi si è soffermato sulle condizioni degli ... "Se oggi verranno confermate le situazioni di ieri gli unici nonsaranno Calabria, Romagnoli e ...Nella lista dei convocati diramata poco fa dal Mister Pioli per la sfida di domani pomeriggio contro il Parma si torna a leggere il nome di Mario Mandzukic, assente ormai da quasi due mesi. Per ...Il croato rientra tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta del Tardini. Non gioca da un mese e mezzo. Il Milan ritrova Mario Mandzukic. Il croato, che non gioca dal 18 aprile nel match ...