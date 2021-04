Consigli per capire il Giappone e sviluppare rapporti commerciali (Di venerdì 9 aprile 2021) In Giappone l’importante è il comportamento, l’etichetta. Il galateo Giapponese impone regole molto precise in materia. I concetti di puro ed impuro sono essenziali e non coinvolgono la moralità. Per poter entrare a far parte del mondo e del mercato nipponico non si può fare a meno di certe regole essenziali quotidiane come l’etichetta. In privato ci si può comportare come si vuole, ma in pubblico bisogna prestare molta attenzione. L’etichetta in Giappone prescrive ciò che non va fatto più di quello che andrebbe fatto. Fin dalla primissima età i bambini sono educati con ferrei comportamenti come il controllo delle emozioni.Tra i coniugi, così come tra padre e figlio, è fondamentale il rispetto reciproco. Dai samurai abbiamo appreso ordine, obbedienza: qualità ritenute importanti dal Confucianesimo che definisce il Rito come garanzia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Inl’importante è il comportamento, l’etichetta. Il galateose impone regole molto precise in materia. I concetti di puro ed impuro sono essenziali e non coinvolgono la moralità. Per poter entrare a far parte del mondo e del mercato nipponico non si può fare a meno di certe regole essenziali quotidiane come l’etichetta. In privato ci si può comportare come si vuole, ma in pubblico bisogna prestare molta attenzione. L’etichetta inprescrive ciò che non va fatto più di quello che andrebbe fatto. Fin dalla primissima età i bambini sono educati con ferrei comportamenti come il controllo delle emozioni.Tra i coniugi, così come tra padre e figlio, è fondamentale il rispetto reciproco. Dai samurai abbiamo appreso ordine, obbedienza: qualità ritenute importanti dal Confucianesimo che definisce il Rito come garanzia ...

