Confine italo-francese | 14 ore di fermo per due freelance

"L'area Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo. Dal 1995 la libertà di circolazione si è concretizzata con l'abolizione dei controlli ai posti di frontiera". Così recita una nota pubblicata sul sito del Parlamento Europeo, che prosegue: "Le autorità nazionali possono effettuare controlli ai posti di frontiera in seguito a specifici rischi". Quali sono questi rischi? Oltre a ipotetici 'attacchi terroristici', la nota fa riferimento solo ai flussi migratori: quindi alle persone migranti, considerate un pericolo non per ciò … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

