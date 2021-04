Confessioni di una mente pericolosa | Justin Timberlake star della serie tv

(Di venerdì 9 aprile 2021)sarà il protagonista di una nuovaispirata al librodi una, raccontando la storia di Chuck Barris.di una, l'autobiografia scritta da Chuck Barris nel 1984, sarà alla base di una nuovacon protagonista. L'attore collaborerà nuovacon Apple TV+ dopo che la piattaforma di streaming ha distribuito il film Palmer di cui è stato protagonista.interpreterà nelle puntate,durata di un'ora, la parte del conduttore Chuck Barris che ha sostenuto di aver lavorato come assassino tra le fila ...

Il Fatto Quotidiano

Dal libro di Chuck Barris, da cui è stato anche tratto il film di George Clooney, la storia di un presentatore TV che lavora come killer per la CIA. Justin Timberlake sarà il protagonista di una nuova serie ispirata al libro Confessioni di una mente pericolosa, raccontando la storia di Chuck Barris. Confessioni di una mente pericolosa, l'autobiografia