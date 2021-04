Conferenza stampa Nicola: «Salvezza? Dobbiamo fare un percorso. Sul derby…» (Di venerdì 9 aprile 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese: le parole del tecnico granata Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Le parole del tecnico granata. UDINESE – «Conosco Udine, sono ambiziosi e organizzati. Sarà una squadra competitiva che ha giocato bene contro tutti, che sa difendersi e giocatori importanti. Sarà una gara tosta e difficile, dovremo essere all’altezza». DERBY – «Il derby è passato, c’è stata la dimostrazione che se facciamo certe prestazioni possiamo essere competitivi. Il miglioramento continuo è il nostro obiettivo: Dobbiamo usare la metodologia kaizen, ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sul miglioramento. Se non c’è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia del match contro l’Udinese: le parole del tecnico granata Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia del match contro l’Udinese. Le parole del tecnico granata. UDINESE – «Conosco Udine, sono ambiziosi e organizzati. Sarà una squadra competitiva che ha giocato bene contro tutti, che sa difendersi e giocatori importanti. Sarà una gara tosta e difficile, dovremo essere all’altezza». DERBY – «Il derby è passato, c’è stata la dimostrazione che se facciamo certe prestazioni possiamo essere competitivi. Il miglioramento continuo è il nostro obiettivo:usare la metodologia kaizen, ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sul miglioramento. Se non c’è ...

