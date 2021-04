Conferenza stampa Italiano: «Punti pesanti. Che amarezza con la Lazio» (Di venerdì 9 aprile 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara con il Crotone. amarezza Lazio – «La partita con la Lazio ha lasciato grande amarezza, perchè avremmo meritato di portare a casa un punto molto importante per la nostra classifica, ma penso che i ragazzi abbiano interpretato una prestazione di altissimo livello e deve essere riproposta nella gara che ci attende contro il Crotone». CROTONE – «Sono in palio Punti pesanti, è una gara che vale molto per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della sfida contro il Crotone: le sue dichiarazioni Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della gara con il Crotone.– «La partita con laha lasciato grande, perchè avremmo meritato di portare a casa un punto molto importante per la nostra classifica, ma penso che i ragazzi abbiano interpretato una prestazione di altissimo livello e deve essere riproposta nella gara che ci attende contro il Crotone». CROTONE – «Sono in palio, è una gara che vale molto per entrambe le squadre e sono convinto che sarà una ...

Advertising

CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà oggi una conferenza stampa alle 18. - virginiaraggi : La @FIAFormulaE quest’anno raddoppia: sabato e domenica le monoposto elettriche sfrecceranno sul circuito dell’Eur.… - carlo_canepa : RT @PagellaPolitica: Abbiamo analizzato quattro dichiarazioni di #Draghi in conferenza stampa: ci sono diversi errori, come quelli sulle ca… - foscocasantica : RT @carlo_canepa: Ieri in conferenza stampa #Draghi ha commesso diversi errori. Su @PagellaPolitica ho analizzato i più significativi. Per… -