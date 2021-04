Conferenza Regioni | nuovo presidente Fedriga | vice Emiliano

Advertising

CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - matteograndi : Comunque c’è un messaggio alle Regioni, neppure troppo implicito, nella conferenza di Draghi. Volete riaprire? Vacc… - matteosalvinimi : Grazie a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, complimenti e buon lavoro al governatore del Friuli Venezia Giu… - GibelliTiziana : RT @msgelmini: Congratulazioni @M_Fedriga e @micheleemiliano eletti presidente e vice presidente della Conferenza delle Regioni. Grazie a… - pietrospeedtwit : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Auguri a Massimiliano #Fedriga e Michele #Emiliano eletti oggi alla guida della Conferenza delle Regioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Regioni

'Da me e da tutto il Partito Democratico i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga per l'elezione a presidente delladelle, con l'auspicio che il suo mandato sia improntato allo stesso rigore istituzionale dimostrato da Stefano Bonaccini negli anni della sua Presidenza'. Così Enrico Letta, ...TRIESTE - Dopo sedici anni la guida delladelletorna al centrodestra. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga ha raccolto il testimone dal collega dell'Emilia - Romagna Stefano Bonaccini, ...La sua candidatura era nell’aria da qualche mese, e ora è arrivata la conferma: Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, sarà il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni e ...Presidente Ischia is More Moderatore della Conferenza: Emanuele Mattera. In collegamento in diretta anche le Ambassador di Stilnovia Tatiana Tabanelli, Ivonne Concu, Giulia La Monica, Elena Bitonte, ...