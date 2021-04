Conferenza Parma-Milan, Pioli: “Mai parlato di scudetto. Futuro? Sto bene qui” (Di venerdì 9 aprile 2021) Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali di Parma-Milan in Conferenza stampa. Ecco tutte le parole in diretta dell'allenatore Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 aprile 2021), tecnico rossonero, introduce i temi principali diinstampa. Ecco tutte le parole in diretta dell'allenatore

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - napolista : Pioli: “So quanto posso incidere nel migliorare la squadra” L’allenatore del Milan ha presentato la sfida col Parma… - Fantacalcio : Parma-Milan, la conferenza di Pioli - calciomercatoit : ??? #ParmaMilan - Le parole di #Pioli alla vigilia: dalle condizioni di Calabria e Mandzukic, al futuro di… - Ibrahim32639035 : RT @acmilan: ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ?? https://t.co… -