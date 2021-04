Conferenza delle Regioni | il nuovo presidente è Fedriga | il governatore del Friuli-Venezia Giulia eletto all’unanimità Emiliano vice

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga è il nuovo Presidente della Conferenza de… - marcodimaio : Oggi verrà eletto un nuovo #Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Un grazie a… - amnestyitalia : Dietro ogni riunione, ogni tavolino di raccolta firme, ogni conferenza, c'è la tenacia di chi sa che la propria azi… - Mattia_Lz : RT @you_trend: ?? #BREAKING Il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano #Fedriga è il nuovo Presidente della Conferenza delle Regio… - elemortellaro : RT @AndreaOrlandosp: Grazie a Stefano Bonaccini per il grande contributo dato in questi anni alla Conferenza delle Regioni, nello spirito d… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza delle

... quando arrivano i soldi? Come annunciato dal premier Mario Draghi instampa lo scorso ... Il comunicato dell'AgenziaEntrate in merito all'effettuazione dei primi pagamenti , comunque, ...Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dellaRegioni. Vicepresidente, il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Fedriga è il secondo leghista ad assumere l'incarico in 40 anni di vita dell'organismo. Prima di lui, per meno ...Roma – Scende il valore dell'Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana ...Il governo tedesco punta ora a inasprire la legge sull'incidenza delle infezioni e a imporre un lockdown vincolante ... nazionale", ha spiegato la portavoce di Merkel, Ulrike Demmer, in conferenza ...