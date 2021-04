Condono fiscale | la bocciatura della Corte dei Conti e di Bankitalia | ‘Può favorire evasione’ ‘Disparità trattamento per contribuenti onesti’

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ladeiboccia ilinserito dal governo di Mario Draghi nel decreto Sostegni. “Una scelta non condivisibile” che in pratica puòl’evasione, è la definizione dei magistrati contabili. Parole messe nero su bianco nella memoria al decreto legge, depositate sui tavoli delle commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato. La misura annulla le cartelle fino a 5mila euro datate 2000-2010 per tutti iche dichiarano meno di 30mila euro, cioè la stragrande maggioranza, come fa notare anche ladei. “Spunta ulteriore a sottrarsi al pagamento spontaneo” – Quella parte del decreto Sostegni, infatti, “oltre a dare adito a perplessità sul pianocoerenza con le finalità complessive ...

Le novità potrebbero riguardare l' ecobonus auto , con il budget in via di esaurimento, la Tari e la pace2021 per quanto concerne ildelle cartelle esattoriali . Conversione in legge ..."Siamo di fronte a un provvedimento importante, da 32 miliardi", però "non ci convince il: esiste il problema del cosiddetto magazzino ma un conto è cancellare ciò che è realmente ...Il Dl sostegni, ha poi sottolineato, è tuttavia un “fatto nuovo e importante”, anche se è necessaria “una strategia più generale ...Le novità potrebbero riguardare l’ecobonus auto, con il budget in via di esaurimento, la Tari e la pace fiscale 2021 per quanto concerne il condono delle cartelle esattoriali. Conversione in legge ...