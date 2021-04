Concorsi scuola, è caos. Turi (Uil Scuola): “Ci sono 200 mila precari che aspettano. Una prova a crocette non seleziona il merito” (Di venerdì 9 aprile 2021) La maggioranza sembra spaccarsi davanti al tema reclutamento docenti e nuovi Concorsi pubblici, alla luce del nuovo decreto Brunetta. Da una parte il Movimento Cinque Stelle strenuo difensore delle procedure ordinarie e dall'altro la Lega (ma anche il Pd) che invece spingono per un concorso per titoli e servizi, una modalità in effetti prevista dal nuovo corso stabilito dal decreto 44/2021. Sul tema interviene. Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, che critica la posizione pentastellata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) La maggioranza sembra spaccarsi davanti al tema reclutamento docenti e nuovipubblici, alla luce del nuovo decreto Brunetta. Da una parte il Movimento Cinque Stelle strenuo difensore delle procedure ordinarie e dall'altro la Lega (ma anche il Pd) che invece spingono per un concorso per titoli e servizi, una modalità in effetti prevista dal nuovo corso stabilito dal decreto 44/2021. Sul tema interviene. Pino, segretario generale della Uil, che critica la posizione pentastellata. L'articolo .

