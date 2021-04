Concorsi e assunzioni scuola: tanti insegnanti completano a giugno i tre anni di servizio, quale il loro percorso? (Di venerdì 9 aprile 2021) Concorsi e assunzioni nella scuola: quattro mesi al 1° settembre 2021 e ancora nulla di definito sulle assunzioni, Concorsi ordinari non avviati, grande incertezza su un piano sussurrato ma non ancora inserito in alcun provvedimento definitivo. Fermi restando i Concorsi già espletati e le lunghe graduatorie 2016 e 2018 in alcune regioni, ferme restando le graduatorie aggiuntive e la call veloce, ci sarà spazio per "assunzione straordinaria di docenti con 36 mesi di servizio? E in quali regioni, si prevedono spostamenti, e quali vincoli? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)nella: quattro mesi al 1° settembre 2021 e ancora nulla di definito sulleordinari non avviati, grande incertezza su un piano sussurrato ma non ancora inserito in alcun provvedimento definitivo. Fermi restando igià espletati e le lunghe graduatorie 2016 e 2018 in alcune regioni, ferme restando le graduatorie aggiuntive e la call veloce, ci sarà spazio per "assunzione straordinaria di docenti con 36 mesi di? E in quali regioni, si prevedono spostamenti, e quali vincoli? L'articolo .

