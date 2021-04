Concorrente lascia L' Isola dei famosi | il motivo

Advertising

Novella_2000 : Un’ex concorrente di #Amici20 si lascia sfuggire un racconto piccante su Enula (VIDEO) - DmcLibero : #isoladeifamosi2021 ilari insopportabile !! non lascia parlare nessun concorrente . -

Ultime Notizie dalla rete : Concorrente lascia

...e conduttore televisivoil reality condotto da Ilary Blasi perché i genitori sono positivi al Covid - 19 . Con un annuncio via social, la produzione comunica l'abbandono del. "...Beppe Braidal'Isola dei Famosi . Il comico, fa sapere la produzione, ha scelto di abbandonare il gioco a ... Prima di Beppe Braida anche Ferdinando Guglielmotti,in questa edizione, ...Condividi su Cake Star Pasticcerie in sfida è in onda stasera venerdì 9 aprile alle 21:25 su Real Time. La nuova edizione del programma giunge al decimo episodio. La puntata si svolge nella città di P ...Pochi minuti fa infatti dai social del reality show condotto da Ilary Blasi è arrivato un annuncio inaspettato: un concorrente ha deciso di lasciare il gioco definitivamente. (Trendit) E’ appena stata ...