Come ti rieduco il 5Stelle | Grillo manderà in tv solo chi diventerà “talebano” dell’ambientalismo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Grillini a scuola di “transizione ecologica“. Non è un boutade, mal’ultima trovata dell’Elevato per riportare i suoi ai fasti delle origini. Impresa più improba del supercitato dentifricio da far rientrare nel tubetto spremuto. Ma tant’è: dopo tanti tabù infranti sulla via del governo, a Beppeè venuto in meno di tirare il freno di emergenza per dichiarare finita la ricreazione. E così, ha dapprima sbriciolato la speranza di chi vedeva un terzo mandato parlamentare a portata di mano e poi, per mostrare che non scherzava ha ripreso il vecchio editto che vietava aidi presentarsi in tv. E se sul primo punto i big confidano in Conte, sul secondo è ancoraa menare le danze.ripesca il suo ex-ghostwriter Morosini Sua l’idea di ripescare Marco Morosini dall’Università di ...