CLARICE | nuova serie tv su Rai 2 da stasera Cast | trama | anticipazioni

(Di venerdì 9 aprile 2021) Arriva su Rai 2 da(venerdì 9 aprile) alle 22.05, in prima visione assoluta (e a pochi mesi dal debutto americano), il dramma dark, sequel del celebre film “Il silenzio degli Innocenti”. Nei panni del vulnerabile agente dell’FBIStarling – ruolo che nel 1991 è valso l’Oscar a una giovane Jodie Foster – c’è l’attrice australiana Rebecca Breeds (Pretty Little Liars e The Originals). Leggi anche: Un passo dal cielo 6 – I guardiani,terza puntata del 15 aprile A quasi trent’anni dall’uscita nei cinema, la CBS riporta in scena uno dei thriller più iconici e tensivi della storia cinematografica (vincitore di cinque premi Oscar) e lo fa attraverso la storia personale e mai raccontata diStarling, tormentato agente dell’FBI creato nel 1988 dalla penna dello ...