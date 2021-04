Advertising

CorriereCitta : Cisterna, la scuola Plinio il Vecchio chiude per assenza di insegnanti: la protesta dei genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna scuola

Latina Tu

Con l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio, le associazioni Riapriamo ladella Costituzione e Giuristi democratici depositeranno un esposto in procura a Genova contro ......Altri 9, sono a, 6 a Fondi. Resta ancora alto il numero dei ricoveri, che nelle ultime 24 ...anche in zona rossa Gli studenti della provincia e del Lazio sono tornati sui banchi dioggi,...Cisterna: la scuola “Plinio il Vecchio” chiude. Insegnanti assenti per problemi di trasporto e saltano le lezioni. La protesta dei genitori in una nota Protestano i genitori dell’Istituto Comprensivo ...Alla scuola media di Cisterna di Coseano padre David Turoldo entra nella programmazione didattica grazie a un progetto di padre Ermes Ronchi. Nella terza A e B le opere di Turoldo sono state presentat ...