Cisl scuola ' in Abruzzo l' anno prossimo -2073 iscritti'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Pescara - L'scolastico 2021/22 vedràalunni in meno nelle scuole abruzzesi. LaMolise, per voce del segretario generale, Davide Desiati, sottolinea come, tra l'altro, la diminuzione non sia omogenea nelle quattro province, con Chieti che vedrà una riduzione del 47,75%; Teramo del 28,32%; Pescara del 18,33% e L'Aquila del 5,60%. "La diminuzione degli alunni - dichiara Desiati - è ancora più preoccupante perché risulta maggiormente concentrata nelladell'infanzia e nella primaria, quindi destinata ad avere effetti nei prossimi anni per i vari ordini e gradi di. Il trend della diminuzione degli alunni prosegue inesorabilmente in senso negativo da diversi anni. Risultano sempre più urgenti e necessarie tutte quelle politiche per ...