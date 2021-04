Ciro Priello | chi è la moglie del vincitore di LOL – FOTO

Advertising

Alex_Cavasinni : RT @Blusba: - Blusba : - corrmezzogiorno : #Napoli Ciro Priello di The Jackal vince «LOL» E i 100 mila euro vanno ad Action Aid - zazoomblog : Ciro Priello ha vinto LOL – Chi ride è fuori : 100.000 euro devoluto ad Action Aid - Marekjack171 : @ruotebucate Solo per curiosità, ma sti giovani la fila come la saltano? •Stile ultras o stile Ciro Priello imitando la nonna che fischia? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Priello

Corriere della Sera

napoletano il vincitore della prima edizione di "LOL - Chi ride è fuori", il game show di Amazon Prime Video:, 35 anni, uno dei fondatori del gruppo di comici e videomaker The Jackal, si è portato a casa il montepremi di 100 mila euro da devolvere in beneficenza battendo in un avvincente testa a ...Lol - Chi ride è fuori, il primo vincitore èdei The Jackal A trionfare dopo le estenuanti sei ore senza ridere èdei The Jackal , uno di quelli insieme a Lillo, Elio e Katia ...Ciro Priello oltre a passare gran parte del suo tempo con Fru ed il restante team dei The Jackal ha una moglie ed una figlia. Il comico vincitore di LOL ha conquistato il montepremi proprio grazie ad ...Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria a "LOL - Chi ride è fuori": di seguito vi riportiamo le parole del componente di The Jackal ...