Cifa, con Marocco cooperazione tra imprese per sviluppo sostenibile nel Mediterraneo (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Labitalia) - Un ponte tra Italia e Marocco attraverso le imprese, per trasformare la sfida della pandemia in opportunità e creare nuove occasioni di sviluppo sostenibile per tutto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Labitalia) - Un ponte tra Italia eattraverso le, per trasformare la sfida della pandemia in opportunità e creare nuove occasioni diper tutto il ...

