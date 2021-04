Ciclismo | Yara Kastelijn si è fratturata il gomito nella caduta che l’ha coinvolta al Giro delle Fiandre

(Di venerdì 9 aprile 2021), ex campionessa europea di ciclocross nonché leader della Plantur-Pura, la filiale femminile dell’Alpecin-Fenix, è stata vittima di una brutta, domenica scorsa, al. La neerlandese, la quale si trovava nel gruppo di testa e aveva buone chance di cogliere un risultato importante, si è toccata con un’altra atleta ed è finita rovinosamente a terra. La Plantur-Pura ha comunicato oggi, su Facebook, quali sono state le conseguenze della bruttadi. La neerlandese si è lussata una spalla e ha, inoltre, subito anche una frattura non scomposta deldovrà prendersi, ora, un lungo periodo di riposo, ma, a quanto pare, per il momento non è necessaria alcuna ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Yara

InBici

Yara Kastelijn, ex campionessa europea di ciclocross nonché ... Mi sono trovate bene in queste corse che ho fatto su strada, vado molto forte anche in questo segmento del ciclismo e, soprattutto nelle ...Buona Pasqua a tutti! E’ arrivato il grande giorno, il più atteso di questa primavera, quello in cui si corre il Giro delle Fiandre. La seconda Monumento della stagione si presenta in grande stile, gr ...