Ciclismo | L’Aia e Rotterdam si candidano per ospitare la partenza del Tour de France nel 2024 o nel 2025

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 aprile 2021) Le città neerlandesi disi candideranno insieme perladeldenelo nel. Stante quanto riporta il sito neerlandese Wielerflits.NL, le due città dei Paesi Bassi sono pronte a fare una ricca offerta di ben trenta milioni di euro ad ASO per assicurarsi la Grand Départ in una delle due annate citate in precedenza. Ambedue le città, in passato, hanno già ospitato ladella Grande Boucle., infatti, fu sede del prologo inaugurale dell’edizione 1973, il quale fu vinto dal padrone di casa Joop Zoetemelk. Nel 2010, invece, è stata la volta di, nella quale si è tenuto un altro prologo che incoronò il campionissimo svizzero Fabian ...