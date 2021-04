Ciclismo: il problema delle borracce c’è anche tra le donne. Letizia Borghesi squalificata al Fiandre, rischio sanzione (Di venerdì 9 aprile 2021) Una polemica che si sta protraendo da giorni. La squalifica di Michael Schaer al Giro delle Fiandre di domenica scorsa per aver lanciato una borraccia a dei tifosi è ormai sulla bocca di tutti coloro che sono nel mondo del Ciclismo. Inaccettabile, nonostante il nuovo regolamento (nel quale è incluso il divieto di gettare borracce, se non nelle green zone) sia stato pubblicato il primo giorno di aprile. L’argomento però non riguarda solo gli uomini. La stessa identica cosa è accaduta anche nella prova al femminile: ad essere coinvolta è stata la nostra Letizia Borghesi. La 22enne dell’Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano è stata estromessa dalla corsa. Le parole del presidente della squadra Stefano Giugni riportate da Tuttobiciweb: “Le nostre sensazioni post accaduto non sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Una polemica che si sta protraendo da giorni. La squalifica di Michael Schaer al Girodi domenica scorsa per aver lanciato una borraccia a dei tifosi è ormai sulla bocca di tutti coloro che sono nel mondo del. Inaccettabile, nonostante il nuovo regolamento (nel quale è incluso il divieto di gettare, se non nelle green zone) sia stato pubblicato il primo giorno di aprile. L’argomento però non riguarda solo gli uomini. La stessa identica cosa è accadutanella prova al femminile: ad essere coinvolta è stata la nostra. La 22enne dell’Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano è stata estromessa dalla corsa. Le parole del presidente della squadra Stefano Giugni riportate da Tuttobiciweb: “Le nostre sensazioni post accaduto non sono ...

