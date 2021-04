Ciad | arrestati esponenti dell’opposizione alla vigilia delle elezioni

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – In Ciad, a tre giorni dall’apertura dei seggi per le elezioni presidenziali, il ministero dell’Interno ha fatto sapere di aver “smantellato una rete terrorista” guidata da cinque dirigenti ed esponenti di opposizione. Stando a quanto riporta una nota del ministero diffusa nella serata di ieri, il gruppo stava pianificando un assalto alla Commissione elettorale nazionale indipendente (Ceni) per ostacolare il voto di domenica.

A decine sono stati arrestati. Il Ciad è chiamato alle urne l'11 aprile per eleggere il suo presidente ma lo scrutinio sembra già scritto. Il presidente Idriss Déby, […] di Luana De Micco

Almeno cinque leader di opposizione sono stati arrestati in Ciad con l'accusa di voler boicottare le elezioni presidenziali in ...Diverse persone, tra cui esponenti politici dell'opposizione, sono state arrestate tra martedì e ieri in Ciad, dove domenica 11 aprile si terranno le elezioni presidenziali.