"Ci sono casi di rare trombosi". Ora pure J&J finisce nel mirino (Di venerdì 9 aprile 2021) Gabriele Laganà La decisione dell'Ema dopo la segnalazione di quattro casi di trombosi registrati negli Stati Uniti. Da accertare i legami con il vaccino Vaccino anti-coronavirus ancora al centro dell'attenzione. Dopo quello di Astrazenca ora tocca al farmaco di Janssen (Johnson & Johnson) finire sotto una indagine dell'Ema. Il Prac, il Comitato di farmacovigilanza dell'Agenzia europea del farmaco, sta studiando quattro eventi tromboembolici, formazione di coaguli di sangue, con conseguente ostruzione di un vaso, che si sono verificati negli Stati Uniti, dove il vaccino di Johnson & Johnson è in utilizzato dallo scorso marzo a seguito di un'autorizzazione all'uso di emergenza. È quanto riferisce l'ente regolatorio Ue, in una nota in cui fa il punto sui punti principali emersi dalla riunione del Prac che si è ...

