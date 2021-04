Ci mancavano i “furbetti del vaccino”. Perché Draghi non se la prende con le Regioni? (Di venerdì 9 aprile 2021) Mario Draghi, uno che per narrazione condivisa non dice mai una parola che non sia adeguatamente soppesata, ha piazzato al centro di una conferenza stampa di governo i “furbetti del vaccino”. Ha detto, più precisamente: “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili? Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare?” Prefigurando – in deroga alla sua rinomata austerità di giudizio – una meravigliosa Gotham nel quale bande di “giovani” 35enni assaltano coi kalashnikov i blindati dell’AstraZeneca, iniettandosi seduta stante quante più dosi è possibile. Con gli anziani ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Mario, uno che per narrazione condivisa non dice mai una parola che non sia adeguatamente soppesata, ha piazzato al centro di una conferenza stampa di governo i “del”. Ha detto, più precisamente: “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili? Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Con che coscienza un giovane salta la lista e si fa vaccinare?” Prefigurando – in deroga alla sua rinomata austerità di giudizio – una meravigliosa Gotham nel quale bande di “giovani” 35enni assaltano coi kalashnikov i blindati dell’AstraZeneca, iniettandosi seduta stante quante più dosi è possibile. Con gli anziani ...

Advertising

Marioplanino : RT @napolista: Ci mancavano i “furbetti del vaccino”. Perché #Draghi non se la prende con le Regioni? Con la tirata sulla “coscienza dei g… - napolista : Ci mancavano i “furbetti del vaccino”. Perché #Draghi non se la prende con le Regioni? Con la tirata sulla “coscie… - flinxkk8 : RT @Michele_Arnese: Chi sono i furbetti del vaccino in Puglia? «Medici in pensione. Parenti di titolari di studi medici privati, informator… - xblunotte : RT @Michele_Arnese: Chi sono i furbetti del vaccino in Puglia? «Medici in pensione. Parenti di titolari di studi medici privati, informator… - gpellarin84 : RT @Michele_Arnese: Chi sono i furbetti del vaccino in Puglia? «Medici in pensione. Parenti di titolari di studi medici privati, informator… -