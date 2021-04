Chiesa sull’Italia | «Siamo un bellissimo gruppo che vuole portare a casa il trofeo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 aprile 2021) Federico, esterno della Juve, durante l’intervista a Sky Sport ha parlato anche delche c’è in Nazionale Federico, esterno della Juve, durante l’intervista a Sky Sport ha parlato delazzurro e dell’Europeo 2020. «Con Demi e Aaron ne abbiamo parlato scherzosamente. La Nazionale è un bel, mister Mancini ha fatto un bel lavoro su noi giovani e gli anziani. Abbiamo le nostre possibilità. Poi ci sono Nazionali con giocatori di livello assoluto. Ma ci proveremo,unchefare il massimo e provare ail. Ma già dal girone ci sono partite complicate in cui dovremo entrare in campo con l’approccio ...