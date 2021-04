Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione di Tod’s (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessuno può fermare Chiara Ferragni che oggi, oltre ad essere un’influencer, un’imprenditrice digitale, una moglie e una mamma, è diventata anche uno dei membri del consiglio di amministrazione di Tod’s, azienda della famiglia Della Valle. Chiara Ferragni oggi è uno dei personaggi più famosi non solo d’Italia ma anche del mondo. La giovane originaria di Cremona, infatti, ha costruito un vero impero, partendo da un blog su cui Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Nessuno può fermareche oggi, oltre ad essere un’influencer, un’imprenditrice digitale, una moglie e una mamma, è diventata anche uno dei membri deldidi, azienda della famiglia Della Valle.oggi è uno dei personaggi più famosi non solo d’Italia ma anche del mondo. La giovane originaria di Cremona, infatti, ha costruito un vero impero, partendo da un blog su cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni entra nel Cda di Tod's. La fashion blogger ringrazia Della Valle: 'Darò voce alla mia generazione c… - sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - TgLa7 : Tod's: in cda entra Chiara Ferragni . Della Valle, preziosa conoscenza mondo giovani, progetti solidali - ECrivellaro : RT @TCommodity: Tod's +8.90% in questo momento a Piazza Affari dopo annuncio cooptazione Chiara Ferragni nel cda. Mossa astuta o disperata?… - fogna_la : Se, come dicono a Roma, la professione di influencer è una sóla, allora Chiara Ferragni ha trovato nel Cda Tod's la… -