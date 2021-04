Chiara Ferragni nel Cda Tod’s. Della Valle: “Insieme per il sociale” (Di venerdì 9 aprile 2021) ANCONA – Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s. L’azienda marchigiana, specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori, spiega le motivazioni della scelta ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni. La conoscenza del mondo dei giovani da parte dell’influencer, unita all’esperienza dei membri del Cda, può costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) ANCONA – Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s. L’azienda marchigiana, specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori, spiega le motivazioni della scelta ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni. La conoscenza del mondo dei giovani da parte dell’influencer, unita all’esperienza dei membri del Cda, può costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile.

