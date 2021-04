Chiara Ferragni lancia i nuovi sandali da mare 2021: il prezzo da capogiro (Di venerdì 9 aprile 2021) Chiara Ferragni lancia i sandali da mare. Fan increduli: «Belli, ma costano tanto». Ecco il prezzo da capogiro. Oggi, l'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo accessiorio della sua linea Chiara Ferragni Collection. Online, i sandali da mare stile "Birkenstock" disponibili in nero e in rosa. Sull'account Chiara Ferragni Brand, ne appare anche una versione in colore neutro. Il prezzo del sandalo glamour è di 199 euro. Sul sito lo descrivono così: «Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno 'Logomania'. Dettaglio 'Eyelike' in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy». Immediati ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 aprile 2021)da. Fan increduli: «Belli, ma costano tanto». Ecco ilda. Oggi, l'imprenditrice digitale hato un nuovo accessiorio della sua lineaCollection. Online, idastile "Birkenstock" disponibili in nero e in rosa. Sull'accountBrand, ne appare anche una versione in colore neutro. Ildel sandalo glamour è di 199 euro. Sul sito lo descrivono così: «Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno 'Logomania'. Dettaglio 'Eyelike' in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy». Immediati ...

