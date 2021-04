Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione di Tod’s: “Darò voce alla mia generazione con una eccellenza dell’Italia” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione“. È questo l’annuncio arrivato a sorpresa questa mattina con un comunicato dell’azienda marchigiana specializzata nella pelletteria, emblema del Made in Italy. “Siamo certi – commenta il gruppo Tod’s – che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il grupponominamembro deldi“. È questo l’annuncio arrivato a sorpresa questa mattina con un comunicato dell’azienda marchigiana specializzata nella pelletteria, emblema del Made in Italy. “Siamo certi – commenta il gruppo– che la conoscenza didel mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzatisolidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ...

Advertising

TgLa7 : Tod's: in cda entra Chiara Ferragni . Della Valle, preziosa conoscenza mondo giovani, progetti solidali - stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - ansa_marche : Tod's, Della Valle chiama Chiara Ferragni in Cda - BaldiDario : Qualcuno a #Firenze gli ha anche dato di scemo. Diego Della Valle chiama la #Ferragni. Chiamalo grullo. Come era? O… -