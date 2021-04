Chiara Ferragni entra da Tod’s (Di venerdì 9 aprile 2021) Che le influencer siano in realtà vere e proprie imprenditrici è cosa nota. Ma la notizia di Chiara Ferragni entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Tod’s ha lasciato tutti sorpresi. Influencer… anche in borsa, con il titolo del gruppo di Della Valle che vola a Piazza Affari con il +5,92%. Ma la chiamata dell’ex blogger da parte del brand è una strategia che parla alle nuove generazioni. “Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel Cda. La sua conoscenza del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo” ha spiegato Diego Della Valle. Puntare sulla ... Leggi su amica (Di venerdì 9 aprile 2021) Che le influencer siano in realtà vere e proprie imprenditrici è cosa nota. Ma la notizia dita a far parte del Consiglio di Amministrazione diha lasciato tutti sorpresi. Influencer… anche in borsa, con il titolo del gruppo di Della Valle che vola a Piazza Affari con il +5,92%. Ma la chiamata dell’ex blogger da parte del brand è una strategia che parla alle nuove generazioni. “Mi fa molto piacere chesiata nel Cda. La sua conoscenza del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo” ha spiegato Diego Della Valle. Puntare sulla ...

