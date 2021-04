Chi sono i furbetti del vaccino? (Di venerdì 9 aprile 2021) Chi sono i furbetti del vaccino che hanno saltato la fila? Dalle inchieste alle mosse della Commissione Antimafia passando per gli ordini professionali. In questa fase della campagna di vaccinazione, la luce dei riflettori si è spostata sui furbetti del vaccino, ossia sulle persone che hanno ricevuto il vaccino prima di quando avrebbero dovuto in base alle priorità stabilite dal piano vaccini. Sostanzialmente persone che per un motivo o per un altro hanno saltato la fila. Parliamo, in base ai dati a disposizione, di più di due milioni di dosi somministrate a persone non appartenenti alle categorie prioritarie. Sicuramente tra queste persone che hanno ricevuto il vaccino fuori lista qualcuno avrà avuto validi e soprattutto legittimi motivi. Ma il sospetto concreto, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Chidelche hanno saltato la fila? Dalle inchieste alle mosse della Commissione Antimafia passando per gli ordini professionali. In questa fase della campagna di vaccinazione, la luce dei riflettori si è spostata suidel, ossia sulle persone che hanno ricevuto ilprima di quando avrebbero dovuto in base alle priorità stabilite dal piano vaccini. Sostanzialmente persone che per un motivo o per un altro hanno saltato la fila. Parliamo, in base ai dati a disposizione, di più di due milioni di dosi somministrate a persone non appartenenti alle categorie prioritarie. Sicuramente tra queste persone che hanno ricevuto ilfuori lista qualcuno avrà avuto validi e soprattutto legittimi motivi. Ma il sospetto concreto, ...

