“Chi sarà eliminato sabato”. Amici 21, colpo di scena alla quarta puntata del serale. I fan del programma senza parole (Di venerdì 9 aprile 2021) Si torna a parlare di Amici di Maria De Filippi, il programma che da anni riscontra un clamoroso successo. In questa edizione, iniziata con qualche cambiamento, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta vivendo, non mancano certamente i talenti. Siamo arrivati alla tanto attesa fase serale, e siamo stati già avvolti dalle prime eliminazioni, che hanno lasciato tutti di stucco. sabato 10 aprile, ci sarà la quarta puntata ed accadrà di tutto. Una nuova puntata sabato lascerà gli appassionati di Amici senza parole, e soprattutto con il fiato sospeso, ancora una volta. Il talent show è arrivato alla fase ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Si torna a parlare didi Maria De Filippi, ilche da anni riscontra un clamoroso successo. In questa edizione, iniziata con qualche cambiamento, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta vivendo, non mancano certamente i talenti. Siamo arrivatitanto attesa fase, e siamo stati già avvolti dalle prime eliminazioni, che hanno lasciato tutti di stucco.10 aprile, cilaed accadrà di tutto. Una nuovalascerà gli appassionati di, e soprattutto con il fiato sospeso, ancora una volta. Il talent show è arrivatofase ...

Advertising

TgLa7 : #Musei #Vaticani riaprono 3 maggio con norme più stringenti. Mascherine e distanziamento, 'sarà allontanato chi non rispetta' - sole24ore : #Draghi: “Comprendo la disperazione di chi è in difficoltà. Si riaprirà in sicurezza, se chi è a rischio sarà vacci… - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - ComunediGenova : RT @GenovaEventi: Parte oggi l'iniziativa del @ComunediGenova 'Libri in prestito a domicilio' per chi è in quarantena o isolamento, disabil… - Elena31305 : @ansiaebestemmie Nulla di che,prima che entrasse Tommaso hanno fatto dei discorsi sul catcalling assurdi ma poi qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Le "sentenze" di Capello su Inter, Milan e Juve. Poi svela: "Ho un solo grande rimpianto..." Credo che il vantaggio sia davvero incolmabile' Per quanto riguarda la lotta Champions League chi la spunterà alla fine? 'Quella sarà una bella battaglia fino alla fine con tante squadre invischiate. ...

Probabili formazioni Parma Milan/ Diretta tv, tanti assenti per D'Aversa (Serie A) PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI? Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Parma Milan, match in ... Sarà comunque incontro complicato: vediamo come i due allenatori ...

Passaporto Covid UE: come funziona il “Certificato Verde” per viaggiare in Europa LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Credo che il vantaggio sia davvero incolmabile' Per quanto riguarda la lotta Champions Leaguela spunterà alla fine? 'Quellauna bella battaglia fino alla fine con tante squadre invischiate. ...PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN:IN CAMPO DOMANI? Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Parma Milan, match in ...comunque incontro complicato: vediamo come i due allenatori ...