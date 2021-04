Chi ha detto che Marte è un pianeta rosso? Trionfo di colori da OdysseyHDblog.it (Di venerdì 9 aprile 2021) Ma chi l’ha detto che Marte è un noiosissimo pianeta ricoperto di sabbia rossa? Perseverance ci aiuterà a conoscerlo meglio, o magari Ingenuity con le sue imminenti esplorazioni dopo essersi sganciato dal rover. In realtà è coloratissimo, e ce lo (di)mostra Odyssey, orbiter dotato di termocamera a infrarossi (THEMIS) che da diversi anni è in orbita per studiarne la geologia. La straordinaria immagine inviata sulla Terra è di quelle che lasciano a bocca aperta: tinte blu e arancioni si alternano e si accavallano restituendoci un dipinto, più che una foto scattata nello spazio. Vengono mostrate enormi “dune scolpite dal vento” attorno al polo nord del pianeta (N 80° 3? E 172° 1?), un arlecchino di colori sino ad oggi inimmaginabile. C’è un ma: i colori sono falsi. O, meglio, non ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 aprile 2021) Ma chi l’hacheè un noiosissimoricoperto di sabbia rossa? Perseverance ci aiuterà a conoscerlo meglio, o magari Ingenuity con le sue imminenti esplorazioni dopo essersi sganciato dal rover. In realtà è coloratissimo, e ce lo (di)mostra Odyssey, orbiter dotato di termocamera a infrarossi (THEMIS) che da diversi anni è in orbita per studiarne la geologia. La straordinaria immagine inviata sulla Terra è di quelle che lasciano a bocca aperta: tinte blu e arancioni si alternano e si accavallano restituendoci un dipinto, più che una foto scattata nello spazio. Vengono mostrate enormi “dune scolpite dal vento” attorno al polo nord del(N 80° 3? E 172° 1?), un arlecchino disino ad oggi inimmaginabile. C’è un ma: isono falsi. O, meglio, non ...

